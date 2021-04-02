شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 10 مساجد بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى، مدير عام الدعوة بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، 10مساجد بتكلفة 25 مليون جنيه.

وقال «يونس» إنه تم افتتاح 10 مساجد منهم 6 مساجد إحلال وتجديد، 4 مساجد صيانة وترميم بالجهود الذاتية، بحضور مديري إدارات الأوقاف والمشايخ والخطباء، وقيادات مديرية الأوقاف وعدد كبير من الأهالي.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ أنه تم افتتاح مسجد الرحمة بقرية أبوكيلة بمركز سيدي سالم على مساحة 300 متر بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، ومسجد الرحمة ب 40 الشراقوة بالحامول على مساحة 700 متر بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، ومسجد نصر الدين بعزبة المناوفة على مساحة 260 متر بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، ومسجد الجبانة الحجر القلبي بعزبة الحجر القبلي بمركز فوه على مساحة 168 متر بتكلفة 840 ألف جنيه، ومسجد نوفل بعزبة نوفل بمركز مطوبس على مساحة 332 متر، بتكلفة مليون و660 ألف جنيه، ومسجد العياش الغربي بمركز بلطيم على مساحة 456 متر بتكلفة مليوني و280 ألف جنيه، ومسجد التوحيد بقرية الترزى بمركز بيلا على مساحة 175 متر بتكلفة 875 ألف جنيه، ومسجد سيدي غانم الأشعري ببلطيم على مساحة 1200 متر بتكلفة 6 ملايين، ومسجد الرحمة بكفر عسكر بمركز كفر الشيخ على مساحة 400 متر مكون من دورين على مساحة 4 ملايين جنيه، ومسجد الكبير بأريمون بمركز كفر الشيخ بتكلفة 3 ملايين جنيه.