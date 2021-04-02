شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مستشفى حميات الأقصر ومركز تحيا مصر تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد الذي حددته وزارة الصحة للتطعيمات حيث وصل حتى الآن عدد الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا إلى 90 شخصًا ممن سجلوا بياناتهم على الموقع المحدد للتسجيل.

وقال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة في الأقصر إن مستشفى حميات الأقصر ومركز تحيا مصر لعلاج الفيروسات يستقبلان الأشخاص الذين سجلوا على موقع الوزارة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقى المصل الخاص بفيروس كورونا.

وأوضح «أيوب» أنه تم تخصيص الفرق الطبية بالحميات لتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن مشيرًا إلى أن التطعيم مستمر يوميًا وفي جميع أيام الأسبوع ويعمل المستشفى على التطعيم من الساعة الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساءً.

وأضاف أن أعدادًا كبيرة من المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأعضاء الطواقم الطبية قد بدأوا فى التوافد على المستشفى بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة واستقبال رسالة تفيد بموعد تلقى جرعة اللقاح.