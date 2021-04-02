شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقيت انطلاق موكب المومياوات الملكية من ميدان التحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتجه أنظار العالم غدا السبت 3 إبريل إلى القاهرة لمتابعة أحداث موكب نقل المومياوات، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

ويرتقب المتابعون، موعد إنطلاق الموكب المهيب لنقل 22 مومياء ملكية عبر شوارع القاهرة، حيث يضم الموكب عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

ومن المفترض أن ينطلق الموكب مع غروب شمس يوم 3 إبريل، ومن المفترض أن يستغرق الموكب ما بين من 40 دقيقة إلى 45 دقيقة، للوصول من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

وستتم إزاحة الستار عن الكباش التي تتوسط الميدان، وإضاءتها مع المسلة وجميع عمارات وواجهات الميدان، كما سيتم إطلاق أعيرة نارية عند انطلاق الموكب تحيةً للملوك العظماء، ويمر الموكب في مسيرته عبر كورنيش النيل وسور مجرى العيون، وتتقدمه خيول وعجلات حربية، بالإضافة إلى استعراضات فنية، بمشاركة مجموعة من مشاهير الفنانين.

ويحظى الموكب بتغطية إعلامية خاصة، حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.

ويضم متحف الحضارة ثان أقدم مومياء لشاب يعود إلى أكثر من 35 ألف سنة تم اكتشافها في نزلة خاطر بسوهاج.

وتم تأمين المومياوات بشكل كامل عبر وضعها في كبسولات وترميمها بالشكل المناسب وتؤهل للعرض يوم 18 ابريل المقبل، وقال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى: إن «سلامة المومياوات هي الأساس الأول قبل أي فاعلية».

وحول مستقبل المتحف المصري بعد نقل المومياوات، أفادت وزارة الأثار أن جميع التماثيل الملكية مستمرة في المتحف المصري، بالإضافة إلى 100 ألف قطعة آثرية، بينما الراغبون في مشاهدة المومياوات يقصدون متحف الحضارة.

ويشارك في الحفل عدد من الفنانين من بينهم هند صبرى بجانب الفنانة يسرا، ومنى زكى، والفنان أحمد حلمى، وأسر ياسين، وحسين فهمى.

وتقسم أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة بعد حفل موكب نقل المومياوات الملكية كما يلي، للمواطن المصري تكون 60 جنيهًا، و30 جنيهًا للطالب، 200 جنيه للأجنبي، و100 جنيه للطالب الأجنبي.

بينما تكون أسعار الجراجات بالمتحف القومي للحضارة على النحو التالي: 30 جنيه للسيارة الملاكي، و40 جنيهًا للكوستر، و50 جنيهًا للأتوبيس.

جدير بالذكر أن عملية نقل المومياوات تأتى ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصرى، وجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام .