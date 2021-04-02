شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تعلن إنهاء استعداداتها لنقل موكب المومياوات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن أنظار العالم تتجه لمصر غدا السبت، لتتابع الحدث التاريخي الذي يشهد نقل المومياوات الملكية من متحف القاهرة بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، والذي يؤكد عراقة الحضارة المصرية القديمة، وأن هناك اهتماما إعلاميا كبيرا بهذا الحدث.

وأضاف «زين» أنه في إطار متابعته للتجهيزات والاستعداد للتغطية الإعلامية مع القطاعات المعنية بالوطنية للإعلام أكد على ضرورة التنسيق بين القطاعات والإعداد الجيد للتغطية لنقل صورة متميزة تليق بأهمية الحدث وتعكس الصورة الحضارية التي تشهدها مصر في كافه المجالات وفى رسالة واضحة لعظمة وتاريخ مصر والتى تتمتع بالتنمية والاستقرار والأمان.

ومن جانبها، أنهت شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام كافة استعداداتها لنقل جميع فعاليات الاحتفالية وسير الموكب بدءا من متحف القاهرة بالتحرير وصولا إلى متحف الحضارة بالفسطاط، كما تقوم بتطويع برامجها المختلفة على مدار اليوم وتتابع لحظة بلحظة موكب نقل المومياوات وردود الأفعال المحلية والعالمية واستضافة عدد من الخبراء والمتخصصين لتوضيح وشرح أهمية الحدث الذي يتابعه العالم وتقديم تقارير إخبارية حول خطة نقل المومياوات الملكية والجهود والإجراءات التي قامت بها أجهزة الدولة لتنفيذ خطة النقل.