شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية النقل البحري تتعاون مع «العربية للتصنيع» وجامعة يوكلان لتطوير التدريب التكنولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والهيئة العربية للتصنيع وجامعة يوكلان الإنجليزية، اليوم الجمعة، برتوكول تعاون مشترك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك لتدريب مهندسي وفنيي مصانع العربية للتصنيع، وحصولهم على دورات تكنولوجية متقدمه بالمملكة المتحدة ضمن برامج الإتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال المجلس الاستشاري للصناعة، والذي عقد بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء دكتور مجاهد الفرماوى، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان، نائبا عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وتتضمن الاتفاقية تحمل جامعة يوكلان جميع تكاليف الدورات التدريبية، ويتحمل الإتحاد الأوروبي تكاليف السفر، وذلك دعما من جامعة يوكلان بالتعاون مع الأكاديمية العربية، لتطوير الصناعة المصرية وتحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في ظل التطور السريع للتحول الرقمي.

وشمل المجلس إطلاق البرنامج التدريبي المشترك بين جامعه يوكلان والأكاديمية العربية والهيئة العربية للتصنيع، بهدف توطين التكنولوجيا وإكساب الشباب مهارات سوق العمل.

ويشمل التعاون دعوة مصانع الهيئة العربية للتصنيع لحضور مجلس الصناعة بكلية الهندسة لجامعة يوكلان في دورته المنعقدة بشهر أبريل ٢٠٢١، وذلك في ضوء توطين التكنولوجيا وخلق مناخ التعاون الدولي بين المصانع والشركات المصرية والكيانات الدولية.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية، إن الاتفاقية تسهم في تحقيق الاستفادة، لجميع الأطراف فيما يتعلق بالتدريب وعقد الدورات التكنولوجية.

يذكر أن جامعة يوكلان من الجامعات العريقة، إذ أنشئت عام ١٨٢٨، وتعتبر من أوائل الجامعات الإنجليزية في عدد الطلاب، فضلا عن كونها تتميز بعلاقتها القوية بالصناعة وتفوقها في جودة التعليم والإمكانيات العملية.

وأسست الجامعة فرعا لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعمل مع الأكاديمية العربية منذ عام ٢٠١٥ في دعم تطوير التعليم والتدريب والصناعة في مصر.