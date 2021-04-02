شكرا لقرائتكم خبر عن جولة من المفاوضات حول سد النهضة.. ووزير الخارجية يتوجه إلى الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجّه وزير الخارجية سامح شكرى، إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة فى جولة من المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بناء على الدعوة التى وجهتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى وبمشاركة وزراء الخارجية والرى لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

ويأتى حرص مصر على تلبية هذه الدعوة من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة انطلاقاً من موقفها الداعى إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث.