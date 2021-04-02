شكرا لقرائتكم خبر عن فرانس برس تبرز استعداد مصر لنقل المومياوات الملكية: موكب لافت للأنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الوكالة الفرنسية "فرانس برس" فى نسختها الإنجليزية الضوء على استعداد مصر لنقل مومياوات 18 ملكا و4 ملكات من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بالفسطاط، حيث قالت إن الموكب الملكى سيكون "لافتا للأنظار"، وتم ترتيبه وفقا للحقبة الزمنية للملوك على أن يكون الأقدم أولا.

وقالت إن المتحف الجديد ، الواقع في جنوب العاصمة، فتح أبوابه أمام معروضات محدودة من عام 2017 وسيفتح أبوابه بالكامل يوم الأحد، قبل عرض المومياوات للجمهور من 18 أبريل.

وقال عالم المصريات الشهير زاهي حواس لوكالة فرانس برس: "ستعرض المومياوات لأول مرة بطريقة جميلة، من أجل التعليم وليس من أجل التشويق".

وقالت سليمة إكرام ، أستاذة علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، إن المومياوات سيتم وضعها فور وصولها فى أماكن مخصصة لها تم إعدادها بشكل جيد. وأضافت إكرام ، المتخصصة في علم التحنيط ، "سيكون التحكم في درجة الحرارة والرطوبة أفضل مما كان عليه في المتحف القديم".

سيتم تزويد كل عربة ذهبية اللون بجهاز امتصاص الصدمات خلال الرحلة التي تستغرق 40 دقيقة عبر القاهرة ، وذلك لضمان عدم حدوث أي شئ للشحنات الثمينة حال سارت على طرق غير مستوية.

وألقت الوكالة الضوء على سقنن رع، الذى يوصف بالـ"شجاع"، وحكم جنوب مصر قبل حوالي 1600 عام قبل الميلاد ، وقالت إنه سيكون في المركبة الأولى ، بينما سيكون رمسيس التاسع ، الذي حكم في القرن الثاني عشر قبل الميلاد ، في الخلف.

كما سيقوم بهذه الرحلة رمسيس الثاني والملكة حتشبسوت ، أقوى امرأة فرعونية.

وابتداء من الساعة 6:00 مساء يوم السبت ، سيبدأ الموكب، وسيشهد العرض موسيقى وعروض لفنانين مصريين ، تُذاع جميعها على الهواء مباشرة.

وأوضحت الوكالة الفرنسية إنه تم العثور على معظم هذه المومياوات بالقرب من الأقصر من عام 1881 فصاعدًا ، وقد وضعت معظم المومياوات البالغ عددها 22 منذ أوائل القرن العشرين في المتحف المصري في ميدان التحرير الشهير بالعاصمة.

منذ الخمسينيات من القرن الماضي ، تم عرضها في غرفة صغيرة ، واحدة بجوار الأخرى ، غير مصحوبة بأفكار توضيحية.

قبل مغادرتهم إلى شوارع القاهرة ، سيتم وضع المومياوات في حاويات خاصة مليئة بالنيتروجين ، في ظل ظروف مماثلة لصناديق العرض العادية.

في منزلهم الجديد ، سيتم عرضهم بشكل فردي ، بجانب تابوت - وفي بعض الحالات ، تمثال - في بيئة تشبه المقابر ملكية تحت الأرض.

سيتم وضع شرح على المومياوات وسيرة ذاتية مختصرة ، وفي بعض الحالات ، نسخ من فحوصات التصوير المقطعي (CT).