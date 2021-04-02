شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد تطوير الطرق بالقاهرة ويطلع على محور عدلى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، حيث اطلع على محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاوه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه ويشتمل على 6 كباري سيارات و5 كبارى مشاه.

يربط المحور طرق الإسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة، مع مناطق غرب وشمال القاهرة، ومناطق محافظة القليوبية، ومحاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوي، الأمر الذى يمثل شريانا مروريا جديدا، سيحدث تطويرا وانفراجة كبيرة في حركة المركبات وتنقل المواطنين ويختصر كثيراً من الوقت، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على جانبي الطرق.