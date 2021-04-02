شكرا لقرائتكم خبر عن سبوتنك: مصر تقدم عرضا "لا مثيل له" خلال نقل المومياوات الملكية فى موكب مهيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت وكالة "سبوتنك" الروسية فى نسختها الإنجليزية الضوء على استعداد مصر لنقل مومياوات 22 ملكا وملكة من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة فى موكب ملكى مهيب، وقالت إن طقوس الدفن عند قدماء المصريين لطالما كانت مجال اهتمام ودراسة عالمية للمجتمع الحديث.

وقالت إن مصر ستقيم عرضًا لا مثيل له يوم السبت، حيث سيكون ضيوف الشرف موكبًا من 22 ملكًا وملكة تم تحنيطهم منذ أكثر من 3000 عام.

وسيبدأ حدث السبت الذي أطلق عليه اسم العرض الذهبي للفراعنة ، من المتحف المصري في ميدان التحرير ثم السير على طول نهر النيل إلى الفسطاط ، في القاهرة القديمة. ومن المتوقع أن يتم تسليم المومياوات إلى مثواهم الأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية (NMEC).

إلى جانب المومياوات، ستشمل قاعة العرض الموجودة داخل المتحف صور الأشعة السينية ومسحًا مختلفًا للمومياوات، بالإضافة إلى بعض متعلقاتهم.

أوضح سيد أبو الفضل، المتحدث باسم متحف الحضارة، لـ CBS News أن "صالة العرض الجديدة أشبه بمتاهة دائرية أحادية الاتجاه. جميع الجدران سوداء ، مع أضواء كاشفة على المومياوات". وأضاف أن العرض سيكون "على غرار المقابر في وادي الملوك".

وسيتم بث العرض على الهواء مباشرة من قبل وزارة السياحة والآثار المصرية، وسيشمل إزاحة الستار عن المسلة وإخراج أربعة تماثيل لأبي الهول. سيبدأ الموكب عند غروب الشمس وسيقدم احتفالًا فخمًا واحتفاءا خاصا بكل فرد من أفراد العائلة المالكة الذين سينقلون فى سيارت مزخرفة على الطراز الفرعونى وسيتم اصطحابهم بالموسيقى والأضواء والملابس والخيول.