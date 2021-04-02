شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة شباب بتحب مصر تعلن انتهاء المرحلة الأولى من برنامج Environmental Pioneers Program.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة شباب بتحب مصر، الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى من البرنامج التجريبي Environmental Pioneers Program، لعدد 70 متدربا ومتدربة، والذي عقد في الحرم اليوناني للجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدعم من المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة، وtwitter، بالتعاون مع المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، والأمم المتحدة للتطوع.

ويحتوي البرنامج على عدة محاور ومستويات، المستوى الأول يشمل تدريب المتطوعين على الحد الأدنى من المعرفة بالخمس مواضيع، وهي التنمية المستدامة والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات وأخيرا الطاقة المتجددة.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في فبراير الماضي من العام الجاري 2021، عن إطلاق البرنامج وتقدم مئات المتدربين، وتم قبول المتدربين في المرحلة الأولى بناءا على عدة قواعد للقبول، واهمها أن يكون سن المتدرب من 18 إلى 30 عام، ولديهم الحد الأدنى من المعرفة بأحد هذه المحاور، وأيضا إرسال فيديو تعريفي باللغة العربية والإنجليزية، عن أسباب رغبتهم في الانضمام للبرنامج، وبناءا عليه تم اختيار 70 متدرب فقط من أصل 720 متقدم للبرنامج.

ويُذكر أن المؤسسة بدأت في التجهيز لهذا البرنامج منذ شهر أكتوبر من العام الماضي 2020، وعلى مدار 6 أشهر تم وضع وتجهيز كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج من خلال اجتماعات مكثفة لوضع المادة العلمية، والاجتماعات المكثفة مع الأمم المتحدة من أجل مراجعة اللوجيستيات وتحديد أماكن إنعقاد البرنامج، إلى معرفة آليات اختيار المتطوعين.

ويعتبر هذا البرنامج، برنامج تدريبي فريد من نوعه، لأنه أحد البرامج الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة مؤخرا، والذي يتطلع إلى تشكيل نواة من الشباب القادر على نشر الوعي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضا لتمكينهم من المعرفة والأدوات لرفع الوعي حول أهمية البيئة وتطوير حلول.