شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تدعو الجاليات المصرية بالخارج للترويج لاحتفالية موكب المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعو السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء الجاليات المصرية فى دول العالم إلى الترويج للحدث المهيب الذى من المقرر أن تشهده مصر غدًا السبت وهو احتفالية "موكب المومياوات الملكية".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم مخاطبة المصريين بالخارج: "ادعوكم جميعا إلى متابعة هذا الحدث الضخم والفريد من نوعه والترويج له على نطاق واسع عبر منصاتكم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وفى محيط أصدقائكم وجيرانكم وزملاء العمل".

وشددت وزيرة الهجرة على أن المصرى بالخارج مُبادر دائمًا وداعم ومساند لوطنه فى كل الظروف والمناسبات، مؤكدة أن احتفالية موكب المومياوات الملكية مناسبة وطنية كبرى وحدث مصرى أصيل لابد أن يشارك فيه المصريون جميعا لأنه يعكس أمام العالم أجمع وجه مصر الحضارى العريق والبراق.

كما أوضحت أن الحدث سيتم نقله ومتابعته عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وكذلك الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" .

وجدير بالذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بالقاهرة، سيشهده العالم غدا السبت 3 إبريل، حيث يضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتارى زوجة الملك أحمس.

وفى إطار إتاحة الفرصة فى العديد من الدول لمتابعة هذا الحدث الذى سيُبهر العالم، ستقوم عدة قنوات تليفزيونية عالمية وعربية بنقله على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى عمل بث مباشر Live streaming له على قناتى اليوتيوب الرسمية لوزارة السياحة والآثار .