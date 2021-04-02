شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين موكب نقل المومياوات الملكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الطاقم الأمنى بالمجموعة الأفريقية استعدادهم لتأمين موكب نقل المومياوات الملكية، الحدث الفريد الذى ينتظره العالم كله، وتنقله 400 فضائية عالمية.

ويكثف الفريق الأمنى الإجراءات الأمنية على كافة الأصعدة ومختلف جنبات المتحف فى حراسة مشددة للمومياوات المحددة للنقل والبالغ عددهم 22 مومياء من ملوك وحكام عصر الدولة الفرعونية الحديثة.

يأتي ذلك بالتوازى مع تأمين موقع متحف الحضارة، حيث من المنتظر أن تتم عملية النقل وسط موكب مهيب يجوب شوارع القاهرة ليبرز عظمة الحضارة المصرية والتاريخ العريق للفراعنة.

ومع بدء العد التنازلي للحدث الذى ينتظره العالم "موكب المومياوات الملكية"، أطلق وزارة السياحة والآثار فيلماً ترويجياً بمشاركة عدد من الفنانين المصريين، وهم حسين فهمي، وآسر ياسين، وأمينة خليل، يتضمن محتوى حصريا عن تاريخ الـ22 مومياء ملكية التى ستنقل في موكب أسطوري مهيب سيجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.



أحد رجال الأمن قبل نقل المومياوات



أحد رجال الأمن



استعدادات أمنية



استعدادات مكثفة



المتحف القومي للحضارة قبل نقل المومياوات



المتحف القومي للحضارة



المتحف المصري



انتشار أمني



تأمين المتحف



تجهيز موكب المومياوات



جانب من التأمين قبل نقل المومياوات



جانب من التأمين للقطع الأثرية



جانب من التأمين



رجال الأمن أثناء التأمين



رجال الأمن



مركبات نقل المومياوات