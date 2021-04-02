شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور شيرين عباس: مصر عالجت 4 ملايين شخص من فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شيرين عباس حلمى رئيس مجلس إدرة شركة فاركو للأدوية، إن "الدواء سلعة استراتيجية وأساسية، ولابد كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون لدينا دواؤنا، مضيفًا: "عندما استطعنا بناء مصنع خامات دوائية استطعنا أن ننزل بقيمة الخامة من مليون دولار إلى ألف ثم إلى 100 دولار، يعنى نزلنا بسعره 1000% وقدرنا نوصل إلى مصر خالية من فيروس سى".

وتابع خلال تصريحات صحفية: "استطعنا أيضًا أن نقوم بمسح طبى لـ60 مليون مصرى من سن 6 سنوات فيما فوق، واستطعنا أن نعالج 4 ملايين و100 ألف شخص من فيروس سى، ضمن 7 ملايين تم علاجهم فى العالم كله".

وأكد أنه لكى ندخل فى صناعة وإنتاج الخامات الدوائية، "لابد من أن يكون القرار قرار دولة، ونعتمد على آلية الشراء الموحد، وهذا أمر فى منتهى الأهمية بعد أن أظهرت لنا كورونا بعض الأمور، خاصة عندما أوقفت الهند إرسال البارسيتامول لحاجتها الداخلية للعقار".