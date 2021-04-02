شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أوقاف الجيزة تفتتح 7 مساجد.. تعرف عليها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت مديرية أوقاف الجيزة 7 مساجد، اليوم الجمعة، ضمن خطة الإحلال والتجديد، وألقى خطبة الجمعة الدكتور السيد مسعد وكيل مديرية أوقاف الجيزة، اليوم بعنوان: "مفهوم التنمية الشاملة"، بمسجد الرؤوف الرحيم، والمساجد التى تم افتتاحها هي:

1- مسجد : الدعوة بالإصلاح – القطا – منشأة القناطر.

2- مسجد : الرحمن – ع. أبو سليم – البدرشين.

3- مسجد : السلام – كفر برك الخيام – كرداسة.

4- مسجد : الرحمن – مدخل أبوطماعة – الصف.

5- مسجد : العتيق – المرازيق – كفر البحرى – البدرشين.

6- مسجد : الرحمة – منشية البكارى – الهرم.

7- مسجد : الرحمن – أبو جنيدى – الحوامدية.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، أنه تم مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية، يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنًى ومبنًى، وبلغ إجمالى عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م، حتى تاريخه (1205) مسجدًا، منها (1130) مسجدًا (إحلالًا وتجديدًا)، (75) مسجدًا (صيانةً وترميمًا).



افتتاح أحد المساجد بالجيزة



أحد المساجد المفتتحة اليوم



وكيل وزارة الأوقاف يؤم المصلين لصلاة الجمعة