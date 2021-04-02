شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى لـ"إكسترا نيوز": الدولة تطرح مشروعات ناجحة وتدعو القطاع الخاص للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد استثمار يأتى لمجتمع لا ينعم باستقرار سياسى أو لا يشعر بالأمن، موضحًا أن مصر مرت عليها فترة من عدم الاستقرار، ولم يكن بنيان الدولة مكتمل، وكانت تحدث تغييرات كثيرة فى الحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز: "الدولة تطرح مشروعات ناجحة، وتدعو مجتمع الأعمال للمشاركة، والدولة تقوم بدورها ولكنها تحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص وضخ الاستثمارات، ونحن نتحدث عن قطاعات كثيرة مثل الكهرباء والنقل، كما أن الطرق وفرت الكثير على المستثمرين وقللت كثيرا تكلفة المواطن والمستثمر فى الوقود والوقت، وشجعت المستثمرين على الإنتاج بشكل أكبر".