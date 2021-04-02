السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق بشرق القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

واطلع الرئيس، علي محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاؤه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارة لكل اتجاه، ويشتمل على ٦ كباري سيارات و5 مشاه، ويربط المحور طرق الإسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة مع مناطق غرب وشمال القاهرة ومناطق محافظة القليوبية، ومحاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة وطريق الإسكندرية الصحراوي، الأمر الذي يمثل شريان مرورى جديد سيحدث تطويرا وانفراجة كبيرة في حركة المركبات وتنقل المواطنين، ويختصر كثيراً من الوقت خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على جانبي الطرق.

وتفقد الرئيس أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورا بشارع عبد الحميد بدوي، وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد والذي يحتوي على عدد ٢ کوبری دوران لتيسير الحركة المرورية في المنطقة السكنية المحيطة امتدادا الى حي مدينة نصر مع توسعة طريق الأوتوستراد ليصبح ٦ حارة مرورية لكل اتجاه و كذلك توسعة شارع عبد الحميد بدوى ليصبح ٦ حارة مرورية لكل اتجاه وكذلك توسعة و رفع كفاءة الطرق الداخلية للاحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين بعدد من مواقع العمل بشأن تفاصيل المشروعات، وليطلع على سير الخطوات التنفيذية الراهنة، مشدداً على المبادئ الثابتة بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال بالمواصفات الفنية والهندسية العالية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الصحية الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة العاملين.​