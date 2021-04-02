بعد اكتمال النصاب.. بدء أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ــ مينا غالي:

بدأت أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، الجمعة، لمناقشة جدول الأعمال المحدد وهو:

ا- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في (15 مارس ۲۰۱۹م).

٢- عرض تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس ۲۰۲۰) حتى (فبراير ۲۰۲۱).

٣- التصديق على الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية في ۲۰۱۹/۱۲/31، وكذلك المنتهية في ديسمبر ۲۰۲۰ وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة ٢٠٢١

4 - مناقشة المسائل المعروضة عن طريق مجلس النقابة بشرط موافقة الجمعية على مناقشتها ولا يجوز مناقشة غيرها.

5- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي د (6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب تجري الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساء.

6- ما يستجد من أعمال.

وقال خالد ميرى وكيل النقابة رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى، إن ميزانية النقابة أرسلت للصحفيين على الإيميلات وتم نشرها على موقع النقابة، تلقت النقابة ردود فعل من بعض الزملاء عليها.

وقال هشام يونس عضو مجلس النقابة، إنه رفض الميزانية لأن ميزانية العام الماضي لم ترسل في موعدها وكذلك تقارير النشاط، وهذا التعطيل يجب أن يكون للجمعية العمومية رأي فيه.

وأضاف:"يجب أن تتوقف الجمعية العمومية وتعيد الميزانية لمجلس النقابة وتعيد النظر في ضوابط صرف القروض والإعانات التي تم صرفها دون ضوابط، مؤكدا أنه لا يوجد أي اتفاق بين النقابة وأي جهة في الدولة حول مشروع مستشفى الصحفيين، حيث تم إرسال ٤.٥ مليون جنيه دون اتفاقات رسمية، ووزارة الإسكان في خطاب ٢٠١٧ طلبت رسوما هندسية وكل هذا غير موجود.