"يوم ترفيهي وهدايا رمزية".. الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حرصت وزارة الداخلية ممثلة في كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم أبريل 2021 والمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة لتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية.

ونظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة بتنظيم يوم ترفيهي لعدد من الأطفال الأيتام "من ذوي الاحتياجات الخاصة" المودعين بإحدى دور الرعاية وإهدائهم بعض الهدايا الرمزية.

وشارك في الاحتفال وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان وذلك بمقر النادي العام لضباط الشرطة بمدينة نصر.

وقام وفد من ضباط وضابطات مديرية أمن الفيوم بزيارة إحدى دور رعاية الأطفال الأيتام وإهدائهم بعض الهدايا الرمزية.

ولاقى ذلك استحساناً من الأطفال والمشرفين عليهم، حيث أعرب القائمين على إدارة الدار عن خالص الشكر والتقدير لأجهزة وزارة الداخلية لحرصها الدائم على المشاركة في كافة الفعاليات والمبادرات والأنشطة ذات الطابع الإنساني.