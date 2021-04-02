ننشر خريطة الطرق البديلة لموكب "المومياوات الملكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين؛ خط سير موكب المومياوات الملكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبالتنسيق مع الجهات المعنية تمتد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بخط سير المومياوات، والدفع بقوات التدخل السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة.. إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث.

وأعلنت الأجهزة المعنية إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت الموافق 3 الجاري من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً، وذلك على النحو التالي :-

غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبري الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة.

كما سيتم غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي، وكذا غلق منازل كوبري المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي.

وستُغلق غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م، وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمي لوزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).