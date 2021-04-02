شكرا لقرائتكم خبر عن الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 27 مارس حتى 2 أبريل 2021 (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 27 مارس حتى 2 أبريل 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات تشمل قراراً بتشكيل لجنة فنية تختص بمعاينة المباني، والمحلات، والورش، والمصانع، بمنطقة عمر بن الخطاب، والشوارع الجانبية لها، وشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة جسر السويس، والتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمباني الكائنة بها وحالتها وتحديد مدى سلامتها، بالإضافة إلى السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة، فضلاً عن اتخاذ قرار بعدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية بإصدار القرارات اللازمة، إلى جانب استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021، فضلاً عن الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على زيادة الحافز الإضافي شهرياً بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهاً للدرجة الثالثة، و275 جنيهاُ للدرجة الثانية، و325 جنيهاً للدرجة الأولى، و350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيهاً للدرجة العالية، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، لتنص على أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجاناً علمية للنظر في معادلة الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم المحصلة مقابل إصدار التراخيص لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك الموافقة من حيث المبدأ على طلب وزارة الشباب والرياضة بشأن التعاقد مع شركة أي فريندس سبورت لتتولى إنشاء وتشغيل مراكز شبابية رياضية في الدول الأفريقية بداية بدولة تنزانيا على نفقتها، في إطار تدعيم العلاقات الرياضية بين مصر وبلدان القارة الأفريقية.

كما تم استعراض تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3271 لسنة 2020 لتنظيم حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وتقنين أوضاعها بمنح تراخيص مؤقتة لها، بالإضافة إلى الموافقة على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولي فول الصويا، وعباد الشمس، وتحديد آلية واضحة بالخطوات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن، إلى جانب الموافقة على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021 ليكون 725 جنيهاً للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيهاً للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً، فضلاً عن الموافقة على تعديل مسمى كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية في جامعة المستقبل، لتكون «كلية الصيدلة»، وذلك بما يتناسب مع المعايير الدولية ذات الصلة، من أجل تمكين الجامعات المصرية من إحراز تقدم أكبر في التصنيفات العالمية.

انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 27 مارس حتى 2 أبريل 2021

وفي السياق ذاته، أورد التقرير أنه تم الموافقة على استيعاب طلبات الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى لمشروع «سكن لكل المصريين» ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية، وكذلك تطبيق مبادرة الرئيس الجديدة للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 30 عاماً، بالإضافة إلى الموافقة على توصيات اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، المتعلق بطلب محافظة بورسعيد، التصرف بنظام حق الانتفاع، في قطعة أرض لاستغلالها في إقامة مدرسة (عربي ـ لغات)، وكذلك الموافقة على قيام محافظة شمال سيناء باستخدام حصيلة بيع بعض مشروعات المحافظة لاستكمال قيمة مساهمة المحافظة في رأس مال تأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، فضلاً عن اعتماد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار المنعقد بتاريخ 28/3/2021، في شأن آليات دعم القطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير ترأس سيادته اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار لمتابعة الترتيبات النهائية لموكب نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، ومدير إدارة المتاحف العسكرية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، بالإضافة إلى اجتماع سيادته مع وزير الشباب والرياضة لمتابعة ملفات عمل الوزارة مثل أهم المشروعات الاستثمارية، وإنجازات الوزارة على مستوى تنظيم بطولات العالم، وأهم برامج قطاع الشباب.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع مع رئيسي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، حيث قال إنه تمت مناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزعيم الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى ترأس سيادته اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وذلك بهدف الإعلان عن الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك.

انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 27 مارس حتى 2 أبريل 2021

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة مثل مشروع «الدلتا الجديدة»، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا والمقرر تطبيقها خلال شهر رمضان، ومنظومة الحيازة الزراعية «كارت الفلاح»، وكذلك ترأس سيادته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ بعد قرار إعادة تشكيله، حيث أوضح أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة وتطوير الموانئ المصرية وإنشاء موانئ جديدة، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، وامساعد وزير الداخلية للمنافذ، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت عقد سيادته مؤتمر صحفي حول حادث تصادم القطارين بإحدى المناطق التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وذلك بحضور وزراء الصحة والسكان، والنقل، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى إلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة أزمة الديون العالمية والسيولة في إطار مبادرة «تمويل أهداف التنمية المستدامة» خلال جائحة كوفيد- 19 وما بعدها، كما شهد سيادته مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظتي قنا وسوهاج؛ وذلك لدعم تنفيذ أنشطة تنموية بعدد من التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين.

انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 27 مارس حتى 2 أبريل 2021

كما شهد السيد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عقد اتفاق بشأن التعاقد على شراء قطن الإكثار بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى إلقاء سيادته كلمة خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة، حيث قال إن صناعة الدواء والمستلزمات الطبية أصبحت في صدارة أولويات أجندة الحكومات، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية والأدوية بات قضية أمن قومي، فضلاً عن تفقد سيادته للمسار المقرر لسير موكب المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير، وصولاً إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث مقر عرضها الدائم، وذلك للاطمئنان على الترتيبات الأخيرة والرتوش النهائية، استعداداً لحدث نقل المومياوات الملكية الذي سيستقطب أنظار العالم السبت المقبل، وذلك برفقة وزير السياحة والآثار، ومحافظ القاهرة.