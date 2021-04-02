شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تعتمد برنامج فعاليات 1224 نشاطا إبداعيا في رمضان (القائمة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة برنامج قطاعات الوزارة في شهر رمضان والتى تتضمن 1224 فعالية فنية وفكرية وابداعية تقام في الفترة من 6 حتى27 من الشهر المعظم منها 370 فعالية تطلقها قطاعات الوزارة عبر منصاتها على شبكة الانترنت و857 فعالية في المسارح وفي المناطق المفتوحة .

حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر 27 عرضاً يبدأ جميعها في التاسعة والنصف مساء ويتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية تسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلى فرق فنية شابه متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية منها 10 حفلات على مسرح النافورة الذي يشهد لأول مرة أمسيات الأوبرا خلال الشهر المعظم يحييها كل من النجم محمد منير، نسمة عبدالعزيز، مركز تنمية المواهب ( عرض الليلة الكبيرة )، الموسيقات العسكرية، مدحت صالح، دينا الوديدي، نوران ابو طالب، المنشد ياسين التهامي بالاضافة إلى التونسية غاليه بن على وفرقة الحضرة للانشاد الصوفي اللذان يقدمان ايضا عرضين على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» .

كما يستضيف المسرح الصغير 3 سهرات إسلامية تضم ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميز دول الفلبين، اندونيسيا وفلسطين .

هذا إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني للاوبرا على مختلف مسارحها ويضم 12 حفل هي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، ثلاث حفلات لمركز تنمية المواهب، فرقة تراث سيد درويش، حفل عيد القيامة لكورال ام النور، حفلين لفرقة الانشاد الدينى، اوركسترا الكونسرفتوار، فعاليتين لنادى سينما الاوبرا، إلى جانب حلقة من سلسلة وهابيات .

فيما ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور خلال الشهر59 نشاطا فعليا تشمل مجموعة من الورش الحرف التراثية«الحلي، أعمال القشرة على الخشب، الرسم على الجلود، الرسم على الزجاج، الملابس التراثية، الأويما، المشغولات الجلدية، الديزي، الديجوباج والنسجيات المرسمة»، وورش الرسم والتلوين ومعرضا للحرف التراثية بوكالة الغوري إضافة إلى تنظيم عدد من الحفلات الفنية والأمسيات الفكرية والإبداعية والورش التدريبية بمركز رامتان الثقافي، سينما الحضارة 1 و2، متحف عفت ناجي وسعد الخادم، مركز ومتحف راتب صديق، مركز محمود سعيد للمتاحف ومتحف زكريا الخناني إلى جانب استمرار صالون الشباب في دورته 31 بقصر الفنون بساحة الأوبرا، ومعرض الفنان الراحل آدم حنين بمجمع الفنون ( قصر عائشة فهمي بالزمالك ) وافتتاح معارض الفنانين ضياء الدين داوود، حنفي محمود وكريم مسعد بمركز الجزيرة للفنون كما ينظم القطاع 7 أنشطة أون لاين تتمثل في استكمال الورش الفنية عن تاريخ الفن الحديث، نسب الجسم البشرى، مظاهر رمضان، عمل فانوس رمضان ومسابقة بعنوان تعبيرات رمضانية ومعرضا لأعمال المشاركة بها والتي تستهدف النشء والأطفال والشباب.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض برنامجا ضخما من الفعاليات تقام بالقاهرة والمحافظات حيت يتم اقامة 600 فعالية فكرية وفنية وإبداعية موجهة لمختلف شرائح المجتمع في مصر منها 440 نشاط في قصور الثقافة والحدائق والمناطق المفتوحة إلى جانب 160 فعالية عبر منصاتها الالكترونية وصفحات مواقع التواصل بالفروع الثقافية على شبكة الانترنت تتضمن عروض مسرحية، موسيقى عربية، أمسيات شعرية، معارض للكتب، ورش بيئية وتراثية للاطفال والشباب إلى جانب مسابقات اكتشاف المواهب في كافة المجالات الادبية والفنية ومحاضرات تثقيفية لمناقشة كافة القضايا المعاصرة .

فيما تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي 5 عروض مسرحية طوال شهر رمضان على مسرح على فهمي يؤديها طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية وهي «الوردة والتاج، الوحوش الزجاجية، سالب واحد، المتجول وأغنية على الممر» إلى جانب تسجيل المعهد العلي للموسيقى العربية لعدد من الابتهالات والتواشيح الدينية أداء أعضاء هيئة التدريس وطلاب المعهد وبثها على منصة المعهد على الانترنت.

و الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعده ينظم معرضا فنيا لأهم المعماريين الإيطاليين في مصر بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمركز الثقافي الإيطالي في مصر ويفتتح في التاسعة مساء 20 إبريل بقاعة مركز الهناجر للفنون .

المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ينظم 10 ندوات وأمسيات فكرية وإبداعية هي «بورسعيد والسينما المصرية» ضمن احتفالات الوزارة باختيار بور سعيد عاصمة للثقافة المصرية 2021 وذلك بقصر ثقافة بورسعيد، مفهوم التنمية المستدامة.. الحوكمة وعناصرها السياسية، مبادرة علاقات ثقافية خارجية، رمضان في إفريقيا، وأمسية حكي إلى جانب ندوة الإنشاد الديني في مصر.. النشأة والتطور ببيت الشعر- بيت الست وسيلة بحي الأزهر، إلى جانب مناقشة كتاب الأقليات الدينية في مصر ببيت السناري بالسيدة زينب والشعر الصوفي – التاريخ والتطور بجمعية دار الأدباء كما تستمر سلسلة ثقافة اون لاين وتتضمن برامج «اقرأ معانا، الفنون التشكيلية والعمارة، كل يوم شاعر، قراءة في كتاب مترجم والموسيقى في حياتنا» وذلك طوال الشهر.

الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج تنظم خلال الفترة من 8 إلى 18 رمضان معرض فيصل للكتب بأرض الهيئة في الطالبية والذي يتضمن برنامجا ثقافيا وفنيا بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة.

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي 8 فعاليات ادبية وفنية خلال الشهر تتضمن 4 ندوات تتناول «الصوفية، الفلكلور الشعبي، التراث الإسلامي والاستشراق إلى جانب 4 عروض فنية لفرقة المولوية بقيادة المنشد عامر التوني، عرض عرائس للأطفال، عزف على العود للفنان أحمد صالح وفقرة إنشاد ديني للطفل يوسف زكريا.

ينظم قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال برنامجه السنوى هل هلالك على المسرح المكشوف بساحة مركز الهناجر للفنون والذى يضم فعاليات الفنية والفكرية متنوعة ويستمر في الفترة من 6 إلى 20 رمضان منها عرض الليلة الكبيرة، فقرات السيرك القومي، الموسيقى العربية، فنون شعبية، احتفالية القطاع بذكرى حرب العاشر من رمضان، أمسيات شعرية، إنشاد ديني وعروض مسرحية للأطفال إلى جانب تكريم اسم الفنان محمد الكحلاوي .

البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار يقدم 5 عروض مسرحية هي «احلام شتوية» لفرقة الشمس لدمج ذوي القدرات الخاصة، «صاحب المقام» من انتاج مسرح الغد، «رحلة سعيد» من انتاج فرقة المسرح الحديث، الليلة الكبيرة من انتاج فرقة القاهرة للعرائس و«عايزين سلام» انتاج ورشة المسرح القومي للطفل وذلك في 58 ليلة عرض تقام بالقاهرة والاسماعيلية وبورسعيد.

ينظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب 59 فعالية خلال الفترة من 6 إلى 26 رمضان بمراكز الإبداع التابعة له حيث يقدم طقوس السمو لفرق سماع للإنشاد الديني، فرقة النيل للآلات الشعبية، الاحتفال بذكرى افتتاح بيت المعمار المصري، الاحتفال باليوم العالمي للتراث، عروض حكي استعراضي «المسحراتي»، ليلة في حب الرسول، فرقة التنورة، ومجموعة من الحفلات الفنية لـ الشيخ إيهاب يونس، نهلة خليل وفرقتها، الشيخ محمود التهامي وفرقته، مريم صالح وفرقتها، وائل الفشنى، منال محيى الدين، ثنائي العود غسان ودينا، طارق الأزهري، على الهلباوي، على شبانه، فرقة الحرملك واوركسترا بيت العود، عروض فنون شعبية، الاراجوز، التنورة التراثية، اوركسترا النور والأمل، افتتاح معرض تصوير فوتوغرافي، ندوة ملامح الشعر الصوفي المصري، عروض مسرحية للأطفال، ورش كاريكاتير، حفل دمج أصحاب الهمم من المواهب الذهبية، السيرة الهلالية وورشة رمضان جانا وحكايات شهرزاد.

تنظم الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نفين محمد 21 فعالية فنية وفكرية تتضمن عدد من الندوات الفكرية إلى جانب الورشة الفنية للأطفال ومسابقة كل يوم سؤال والتى تستمر حتى 27 رمضان كما تنظم الهيئة برنامجا عبر قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب ومنصتها الالكترونية تتضمن برنامج قراءة في كتاب والاحتفال باليوم العالمي للتراث وذكرى انتصار العاشر من رمضان.

ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية منها المشاركة في مبادرة علاقات ثقافية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة إلى جانب تنظيم مجموعة من الأمسيات الثقافية مع العديد من الدول الإسلامية وغيرها من أوجه التعاون الثقافيبين مصر ودول العالم .

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف 100 فعالية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب في الفترة من 8 إلى 18 رمضان تتضمن عرض مسرحية الاراجوز الكسلان، برنامج حدوته رمضانية، ورش فنية، حكي ودمج، دوري المواهب، المسرح الأسود، مسابقات ثقافية وفنية وفوازير رمضانية، معرض كتاب، معرض فن تشكيلي للوحات الأطفال، معرض منتجات أطفال ذوي القدرات الخاصة، عرض اوبريت أهلا رمضان، كورال أطفال الحديقة، مسرحية رمضان جانا، استعراضات فنون شعبية ولآلات شعبية وفقرات للسيرك القومي، فرقة شباب لايف، مسرحية على بابا إلى جانب عدد من الأنشطة التي تقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة. كما ينظم المركز 120 فعالية اون لاين عبر قناته على اليوتيوب منها «أوبريت أهلا رمضان، فوازير لولو ومورا، ورشتنا من بيتنا فانوس بالجوخ، عيشها لايت صيام رمضان بيزود المناعة، فوازير المسحراتي، لقاء الادباء، معلومة في رسمة شخصيات رمضانية، الاراجوز في رمضان، إبداعات الشباب، معرض للفنان الصغير، الشاعر الصغير، حكايات صافي، عرائس، مائة حكاية وحكاية، حواديت مصرية للأطفال، حكايات جدو، عيشها لايت المذاكرة في رمضان، أنا وذوي الهمم، إبداعات، معرض عرائس، في بيتنا طفل، فيديو انتباه، لعبة بالكوباية، برنامج من زمان، عباقرة ذوي الهمم وورش طباعة على القماش للأطفال.

تنظم الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبة يوسف عدد من الليالي العربية بالتنسيق مع وبمشاركة بعثة جامعة الدول العربية في روما والسفراء العرب بالعاصمة الايطالية وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية بالدولة الاوروبية وبمشاركة فنانين وموسيقيين مصريين وعرب من المقيمين بها كما تنظم برنامجا اليكترونيا افتراضيا يشمل 11 فعالية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى ( الفيس بوك ) يشمل فيديو يتناول العادات والتقاليد والموروثات الشعبية المرتبطة بشهر رمضان المبارك في مصر ومظاهر الإحتفال به، بث 4 سهرات رمضانية مساء الخميس من كل أسبوع يتم من خلالها عرض أنواع مختلفة من الفنون المصرية التي تعكس مدى الثراء والتنوع الفني والثقافي في مصر وتشمل موسيقى عربية، تنورة، فولكلور، طرب وغيرها، إستكمال سلسلة حلقات «متاحف وقصور من مصر» بهدف الترويج وتسليط الضوء على الكنوز المتحفية وكذلك روائع العمارة والفنون بالمبانى التراثية ويتم عرضها مساء الثلاثاء من كل اسبوع، إلى جانب التركيز خلال على روائع الفنون الإسلامية من خلال نقل صورة متكاملة عن متحف الفن الإسلامي ومتحف الخزف، بث حلقة عن المتحف القبطي بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد القيامة المجيدة، إعداد حلقتين عن روائع العمارة الإسلامية بعنوان «المساجد والجوامع في مصر» لعرض دقة وابداع العمارة والفنون الإسلامية، الاحتفاء بيوم التراث العالمي يوم 18 ابريل حيث يتم تناول العناصر التي نجحت مصر في تسجيلها على قائمة التراث اللامادي لليونسكو، منها «النخلة.. المعارف.. المهارات.. التقاليد.. الممارسات»، «النسيج اليدوي بالصعيد» .

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده ينظم 24 حفلا فنيا للفرق التابعة حيث تقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية عروضها الفنية على مسرح البالون في الفترة من 10 إلى 16 رمضان، كما يقدم العرض المسرحي للأطفال على بابا والاربعين حرامي في الفترة من 18 إلى 25 رمضان على مسرح البالون بالعجوزة، كما تشارك فرق القومية للموسيقى الشعبية، رضا للفنون الشعبية، القومية للفنون الشعبية، أنغام الشباب- شباب لايف وفقرات السيرك القومي في برنامج هل هلاك المقام على مسرح ساحة الهناجر بالاوبرا خلال الفترة من 7 إلى 19 رمضان، وتعرض بقاعة صلاح جاهين بالعجوزة مسرحية تغريبة بنت الزناتي، إلى جانب العرض المسرحي رمضان جانا على مسرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، كما تقدم فرقتا رضا والقومية للفنون الشعبية عروضها بقبة الغوري بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية وفي اطار فعاليات بور سعيد عاصمة الثقافة المصرية تقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية عروضها الفنية في الفترة من 21 إلى 23 ابريل الجاري، وتنطلق عروض وفقرات السيرك القومي بالعجوزة بداية من 5 رمضان وتستمر حتى 28 رمضان.

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تنظم مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبدالرؤوف الريدي مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية منها «إدارة مواسم الفرحة وادارة الانفعالات في الصحة النفسية، حفل نشاط طلابي، معرض تطوير الحرف اليديوية، صالون افتح قلبك، الكتلة النسائية، ذكرى احتفال 39 عاما على تحرير سيناء، الأمسية الفلكية لرسم القمر، إنشاد ديني، معرض بالفن نهزم السرطان، الفنون اليدوية، عيد تحرير سيناء، ورش عمل عن كيفية صنع زينة رمضان، ورش حكي وقصص دينية للأطفال، مسابقة لرواد المكتبة، ورش تنمية بشرية، حلقات دينية بعنوان حياة محمد،، صوموا تصحوا، فضل رمضان، أمسيات شعرية، سرد قصص دينية، تعليم الأطفال من ذوي الهمم المكفوفين على برنامج إبصار والقارئ الآلي، دوري ثقافي وعروض داتا شو عن قصص الأنبياء والمسابقة الرمضانية بالموقع الرسمي الالكتروني للمكتبة إضافة إلى عرض 30 فيديو من سلسلة مقتطفات رمضانية من الكتاب والسنة،و نشر 30 فزوره ترفيهية»سلي صيامك«، و30 فزوره دينية عن الأنبياء، ورش تعليم اللغتان العربية والانجليزية، قراءة حرة، ورش صناعة زينة وفانوس رمضان، ندوة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية وأمسية دينية وابتهالات إلى جانب فيديو مجمع لنشاط ليالي الست من الليالي السابقة وعرضها على المنصة الاليكترونية للمكتبة.