شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفة مُلاكها القرار 498.. شرطة الخيّالة تصادر 3 كلاب في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي الجمرك بالتنسيق مع شرطة الخيّالة ومديرية الطب البيطري بالإسكندرية، حملة لتطبيق ضوابط اصطحاب الكلاب في الطرق والأماكن العامة، حرصا على سلامة المواطنين.

وقال رجب النقيدي، رئيس حي الجمرك، اليوم الجمعة، إن شرطة الخيالة صادرت 3 كلاب خلال الحملة بكورنيش الإسكندرية، وذلك لمخالفة أصحابهما لقرار المحافظ رقم 498 لسنة 2020.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا، يحدد 3 ضوابط جديدة لسير واصطحاب الكلاب في الطرق والأماكن العامة وتحصيل غرامة فورية 1000 جنيه في حالة المخالفة، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويشمل القرار ضرورة تثبيت كمامات الفك الخاصة بالكلاب، و«مقودة» بزمام بيد حائزها، فضلا عن تعليق الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري برقبة الكلب.

وتتولى مديرية الطب البيطري تدبير أماكن الإيواء اللازمة وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالرعاية البيطرية والإعاشة والتغذية للحيوانات التي يجري ضبطها.

