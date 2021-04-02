شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. افتتاح «أحلام شتوية» بمسرح الشمس بالحديقة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح المخرج اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد «أحلام شتوية» لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح يوم الأحد الموافق 4 إبريل ٢٠٢١ في السابعة مساء.

مسرحية «أحلام شتوية» عبارة عن مشروع مسرحي لـ ٦ عروض مسرحية تقدم على مدار شهر، تقدم الفرقة كل ١٠ أيام عرضين، باستخدام أسلوب في المسرح الذي يمزج بين المسرح وأفلام الرسوم المتحركة والعروض الستة من تأليف وأشعار محمد عبدالحافظ ناصف واخراج يوسف أبوزيد

و صرحت الفنانة وفاء الحكيم مدير عام فرقة الشمس والمشرف العام على المشروع، أن أسلوب العروض الستة يعتمد على أسلوب الفيلمسرح الذي يمزج بين فيلم الرسوم المتحركة والمشاهد المسرحية الحية، ويقدمان معا على المسرح، وتم عمل أفلام الرسوم المتحركة من لوحات أطفال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد قراءة قصص ناصف الذي حولها لفليمسرح وباستخدام تقنيات التحريك، الجدير بالذكر انه وصل عدد لوحات الأطفال المستخدمة إلى ١٨٠٠ لوحة .

جدير بالذكر أيضا أن العرضين الأولين ضمن المشروع هما «حقول القراميط» و«ملك الشتاء» من تأليف وأشعار محمد ناصف، وبطولة عمرو عادل، مادونا، ميرى مجدى، أشرقت ،ونادين ،و سيف محمد ،وهاله فكرى، وفناني فرقة مسرح الشمس، موسيقى وألحان وائل عوض، تصميم استعراضات ميدو آدم، ديكور نهاد السيد، تصميم كريم ضاحي ،و أشرف على رسوم الأطفال والدعاية غادة شلبى وبسنت طارق،فيديو كريم شلبى ومصطفى يونس، إخراج يوسف أبوزيد.