شكرا لقرائتكم خبر عن موكب المومياوات الملكية .. ماذا تعرف عن الحدث العالمي المنتظر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساعات قليلة تفصل مصر والعالم عن حدث ولحظة تاريخية وهي لحظة تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية .

«المصري اليوم» يرصد أبرز المعلومات عن موكب المومياوات الملكية :

ماذا يضم موكب المومياوات الملكية ؟

يضم موكب المومياوات الملكية عدد من المومياوات التي ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

من هم ملوك موكب المومياوات الملكية ؟

ملوك موكب المومياوات الملكية هم أشهر ملوك الفراعنة، منهم: رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، تحتمس الأول، تحتمس الثاني، سيتي الأول، و4 مومياوات لملكات، وهن: الملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون، زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس – نفرتاري، زوجة الملك أحمس، والملكة تي.

كيف تم تزيين ميدان التحرير ؟

تم تزيينه بمجموعة من الكباش التي تتوسط ميدان التحرير، وإضاءتها مع المسلة وجميع عمارات وواجهات الميدان، كما سيتم إطلاق أعيرة نارية عند انطلاق الموكب تحيةً للملوك العظماء.

ما هو خط سير موكب المومياوات الملكية ؟

يتحرك موكب المومياوات من المتحف المصري إلى ميدان التحرير ثم إلى ميدان سيمون بوليفار ثم إلى كورنيش النيل حتي حي السيدة زينيب ثم مصر القديمة وحتي منطقة الفسطاط ومتحف الحضارة.

متى سيبدأ حفل موكب المومياوات الملكية؟

يبدأ موكب المومياوات الملكية التحرك في الخامسة مساء غد السبت.

كيف سيتم تغطية موكب المومياوات الملكية ؟

يحظى الموكب بتغطية إعلامية خاصة حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.

لماذا يتم نقل نقل المومياوات الملكية ؟

تأتي عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري.

من هم المشاركون في موكب المومياوات الملكية ؟

ومن المقرر أن يشارك في الحدث عددا من الفنانين بينهم الفنانة يسرا والتي تتصدر المشهد بجانبها مني ذكي وليلي علوي وهند صبري وأمينة خليل كما سيشارك أيضا في الموكب الملكي حسين فهمي وأحمد حلمي وآسر ياسين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد مساء الخميس، المسار المُقرر لسير موكب المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير، وصولأً إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، مقر عرضها الدائم، وذلك للاطمئنان على الترتيبات الأخيرة والرتوش النهائية، استعدادا لحدث نقل المومياوات الملكية الذي سيستقطب أنظار العالم السبت المقبل.