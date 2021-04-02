شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف قنا» تفتتح مسجد الإمام الشعراوي بتكلفة 2 مليون جنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة قنا الجمعة، افتتاح مسجد الإمام الشعراوي بنجع العرب التابع لقرية أبومناع غرب بنطاق مركز دشنا، بتكلفة إجمالية تتجاوز ٢ مليون جنيه، كما دشنت مديرية الأوقاف بقيادة فضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف، عدة حملات مكثفة لمراقبة وتقييم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المساجد ومنها تعقيم أماكن الصلاة ومراعاة قواعد التباعد الصحي والاجتماعي .

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، وكذلك الدعوة إلى صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية

وأضاف أن مديرية الأوقاف بقنا شهدت احلال وتجديد 61 مسجدا بمختلف مراكز المحافظة، منذ بداية عام 2021 وحتى الآن بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه، يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية مؤكداً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات وخاصة إنشاء وافتتاح المساجد.

ومن جانبه قال فضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا أن المديرية قامت بتركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع لعدد 3542 مسجد بنسبة 87% من إجمالى المساجد التابعة لوزارة الأوقاف بالإضافة إلى احلال وتجديد عدد من المساجد في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة مشيرا إلى الدعم والاهتمام الذي توليه الوزارة بأئمة الأوقاف منها تحفيز الائمة في كافة القطاعات ومنها توزيع الزي الرسمي على الائمة على مستوى الجمهورية بالمجان، وتحسين أحوالهم المعيشية من خلال الزيادات المالية المستمرة للائمة ولجميع العاملين بالوزارة.