شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يفتتح مشروعات رياضية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صالة اللياقة البدنية bot حق انتفاع بنسبة تتجاوز 50% داخل نادى المنيا الرياضى.

وقام الوزير يرافقه المحافظ اللواء أسامة القاضي، وعاطف عبدالجابر رئيس مجلس إدارة نادى المنيا، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، يتفقد تدريبات الفتيات كرة قدم خماسية، ضمن مشروع «ألف بنت. ألف حلم».

كما قام بتفقد المشروع القومى الموهبة والبطل والذى يضم العاب الملاحة وتنس طاولة والمصارعة والتاكوندو، وعلى هامش الزيارة دعا رئيس مجلس الإدارة ،الوزير لافتتاح أبرز اعمال التطوير بالنادى والذى شمل الملعب الرئيسي والحماسة والبوابات الرئيسية وصالة الجيم .

وتوجه إلى مسجد الصحابة بمدينة المنيا لأداء صلاة الجمعه وافتتاح المسجد بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وعقب الصلاة يقوم الوزير بجولة لمركز بنى مزار ومغاغة حيث يتفتتح حمام السباحة المول التجارى بالنادى الرياضى بمغاغة وحمام السباحة بمركز شباب بنى مزار بنظام الـbot.