شكرا لقرائتكم خبر عن «لما أموت زغرطوا وافرحوا».. شريف خيرالله يتصدر جوجل بعد تلقيه عرضًا للعمل سائق تاكسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر الفنان شريف خيرالله مؤشرات البحث على جوجل، بعد اعلانة بتلقي عرض للعمل كسائق تاكسي في تركيا، بعد تعثره ماديا وابتعاده عن التمثيل على مدار السنوات الماضية.

نشر الفنان شريف خيرالله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً:«الحمد لله بعد توقف عن العمل 3 سنين، جالي شغل جديد أفهم فيه.. سواق تاكسي في تركيا.. أحسن من العيش بالسلف والدين.. لما أموت زغرطوا عليه وافرحوا»، لكنه حذف البوست بعد تداوله.

ويرصد «المصري اليوم» أبرز المعلومات عن الفنان شريف خيرالله:

1- من مواليد 23 فبراير عام 1963

2- تخرج من كلية التجارة

3- درس في المعهد العالي للفنون المسرحية

4- كانت بدايته الفنية عام 1989

5- تنوعت أدواره فقدم أدوار الشر في العديد من أعماله

6- قدم أدواراً تاريخية مثل دور (مكرم عبيد) ودور (الشيخ زكريا أحمد)

7- انفصل عن زوجته بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، وانجب منها ابنه خالد

8- شارك في العديد من الأعمال الدرامية، منها ( أهل الهوى، الدخول في الممنوع، النار والطين، الخفافيش، الفدان الأخير)

9- من أعماله السينمائية (كلاشنكوف، حاحا وتفاحة، فخ الجواسيس)

10- أخر الأعمال التي شارك فيها كضيف شرف، ( النهاية، الحلال، كلبش)