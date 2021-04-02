شكرا لقرائتكم خبر عن «استيقظوا ليجدوا قطارهم نصفين».. تفاصيل حادث انفصال 6 عربات من قطار النوم بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استيقظ ركاب قطارالنوم 82 القاهرة- أسوان من نومهم إثر توقف القطار، ليفاجئوا بإنفصال أخر 6 عربات عن بقية القطار في مدينة منقباد التابعة لمحافظة أسيوط، ووجود أنفسهم متوقفين على السكة، فيما تركهم جرار القطار خلفه قبل أن يتوقف على بعد 2000 متر تقريبا بالقرب من محطة الأزهر.

وكشفت مصادر مطلعة أن العناية الإلهية أنقذت فجر الجمعة ركاب قطار النوم القاهرة- أسوان رقم 82 وذلك بعد أن انفصلت أخر 6 عربات من القطار في مدينة منقباد باسيوط بسبب كسر في العمود الرابط بين العربات، حيث استمر القطار المكون من 13 عربة في المسير لمسافة 3 كيلو متر قبل أن يتوقف في محطة الأزهر قبل مدينة أسيوط بـ2000 متر تقريبا.

وقالت مصادر رسمية بالسكة الحديد إن الواقعة حدثت الساعة 3.30 صباح اليوم الجمعة ولم ينتج عنها أي إصابات أو تعطيل بالسكة، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات، وتم إخطار جميع الأبراج بإيقاف القطارات القادمة من القاهرة.

وأضافت المصادر أن القطار استكمل مسيره إلى أسيوط وتم قطر العربات الـ6 المنفصلة إلى أسيوط، حيث تم إصلاح كسر العمود الرابط بين العربات واستكمل القطار مسيره ونتج عن ذلك ساعة.

كانت غرفة عمليات المحافظة، قد تلقت إخطارا فجر اليوم يفيد وصول بلاغا بإنفصال 6 عربات من قطار النوم 82 وملاحظة الواقعة بعد وصول القطار لمحطة أسيوط بالمحافظة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي محطة السكة الحديد وسكرتير عام أسيوط لموقع البلاغ.

وكشفت المعاينة أن القطار مكون من ١٣ عربة «١١ عربة نوم وعربة نادي وباور» وقد انفصلت عنه الـ6 عربات الأخيرة، في الوقت الذي استكمل القطار سيره بالعربات الأولى.