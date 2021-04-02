شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تحث على الاحتفال بـ يوم اليتيم : «علينا أن نكون لهم يد العون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حثت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاحتفال بـ يوم اليتيم الذي يتم الاحتفال به اليوم أول جمعة من أبريل.

وقال السيدة انتصار عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: «يعتبر يوم اليتيم من أهم الأيام التي تعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا أقرب الناس إليهم، فلنكن لهم يد العون التي ترسم البسمة على شفاههم وتضمن لهم مستقبل آمن ومشرق».

يعتبر يوم اليتيم من أهم الأيام التي تعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا أقرب الناس إليهم، فلنكن لهم يد العون التي ترسم البسمة على شفاههم وتضمن لهم مستقبل آمن ومشرق.