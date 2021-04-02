شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فعاليات معرض الحد من خسائر مربي الدواجن والماشية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت اليوم فاعليات معرض «فيتاجرو» الأقصر في دورته الثالثة في الأقصر، والمقرر ختامها غدا بمرسى حبيبة، لخدمة المهتمين بالإنتاج الداجني والحيواني .

يهدف المعرض إلى تطوير الإنتاج الداجني والحيواني في صعيد مصر، وخاصة مدن الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج من خلال مشاركة كبري الشركات والمصانع في هذا المجال .

وأكد محمد البنا منسق عام المعرض، إن العام الجاري شهد مشاركة أعداد محدودة في ظل الاجراءات الوقائية، وبإشراف عام من إدارة الطب الوقائي في الاقصر للحماية من فيروس كورونا .

وأوضح «البنا»، أن المعرض يشهد تواجد عدد من الشركات والمصانع العربية والدولية، والمهتمة بتطوير الإنتاج الداجني، والحيواني، وبهدف الحد من استخدام الأعلاف المصنعة كيميائيا والتي تسبب خسارة فادحة للمربين خاصة داخل منطقة الصعيد وخاصة الأقصر .

أقيم المعرض بحضور كلا من: الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة التجارة، والدكتورة أمل سعد، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، والدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتورة عفاف عبدالباسط، مدير المعمل المرجعي بالأقصر، والدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر .