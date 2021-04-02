شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يتدخل لإنقاذ عاملة نظافة صدمتها سيارة وفرت هاربه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بانقاذ سيدة صدمتها سيارة مسرعة وفرت هاربة وحرص على استمرار تواجده حتي وصول رجال الإسعاف وتابع حلتها بعد أن تم نقلها للمستشفى.

حيث صادف اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس عقب جولة جولة تفقدية على أعمال التطوير الجارية قام بها متجها إلى ديوان عام المحافظة بمشاهدة سيدة مصابة ملقاه على الأرض صدمتها سيارة مجهولة خلال عبورها الطريق أمام مديرية الشباب والرياضة، حيث تبين أن السيدة المصابة تعمل عاملة نظافة بشركة كهرباء السخنة.

وأمر المحافظ بالتواصل مع الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف لتوجيه سيارة ونقل السيدة، وخلال دقيقتين كانت سيارة الإسعاف في موقع الحادث.

وحرص المحافظ على استمرار تواجده لحين حضور الإسعاف ونقل السيدة واطمأن على حالتها مع وكيل وزارة الصحة بالسويس.

ووجه المحافظ الشكر للدكتور محمد طنطاوي والمسعفين لسرعة الاستجابة والانتقال لموقع الحادث والتعامل مع المصابة ونقلها للمستشفى في زمن قياسي.