أخبار مصر

«التعليم» تعلن إحصائيات امتحانات النقل لشهر مارس (انفوجراف)

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إحصائيات وتفاصيل الحضور لامتحان شهر مارس ٢٠٢١ المجمع لصفوف النقل من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الثانى الإعدادي.

حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الوزارة ستعلن الاسبوع القادم تفاصيل الحضور وضوابط تقويم الطلاب خلال شهر رمضان الكريم في كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية.و «ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام وجداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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