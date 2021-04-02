شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن إحصائيات امتحانات النقل لشهر مارس (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إحصائيات وتفاصيل الحضور لامتحان شهر مارس ٢٠٢١ المجمع لصفوف النقل من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الثانى الإعدادي.

حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الوزارة ستعلن الاسبوع القادم تفاصيل الحضور وضوابط تقويم الطلاب خلال شهر رمضان الكريم في كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية.و «ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام وجداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي».