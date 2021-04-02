شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 3 مساجد بعد إعادة تأهيلها وصيانتها وترميمها بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف والأستاذ خالد سعداوي سكرتير عام المحافظة مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب بالصباح كما افتتح الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة مسجد بشائر النصر ببورتوفيق والشيخ خالد عبدالله احمد مدير إدارة أوقاف الجناين مسجد البطراوي بالجناين.

تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وقد تكلم «راضي» من فوق منبر مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب بالصباح «عن مفهوم التنمية الشاملة» مشيرا أن الله عزوجل خلق الإنسان وخلق له كل أسباب الحياة، فذلل له الأرض ومهدها وقدر فيها اقواتها، وجعلها صالحة لقيام حياة كريمة تسع الإنسانية كلها حيث يقول تعالي «والأرض وضعها للانام»، ويقول سبحانه وتعالي «والأرض فرشناها فنعم الماهدون» ،ويقول جل شأنه «والأرض بعد ذلك دحاها * اخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال ارساها * متاعا لكم ولانعامكم».

وتابع في خطبته أن الله تعالي أمر الإنسان أن يأخذ بأسباب العلم ليعمر الارض، ويستثمر الموارد الطبيعية التي خلقها الله سبحانه في الكون فيحقق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، حيث يقول سبحانه وتعالى «الله الذي خلق السماوات والارض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار * وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار».

وأضاف أن التنمية البشرية تتحقق باستثمار الطاقات البشرية وخاصة الشباب ،من حيث اعدادهم، وتنمية مواهبهم ،وحسن تاهيلهم، والدفع بهم في مجالات العمل المختلفة، ولقد أولي النبي صلى الله عليه وسلم الشباب اهتماما كبيرا ومنحهم الثقة ،وتحملهم المسؤلية، وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: قدموا إلينا شبابكم فإنهم افرغ قلوبا،واحفظ لما سمعوا،فمن أراد الله أن يتمه له اتمه.

وختم مبتهلا إلى الله داعيا أن يحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل سوء وشر.

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