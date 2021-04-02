شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تشارك في الإحتفال بيوم اليتيم وتقديم الوعي الصحي للأطفال الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في الإحتفال بمناسبة يوم اليتيم، وتقديم حملات التوعية لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال، وخدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، وذلك بالتعاون مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الإحتفالية الأولي للأيتام والتي أقيمت بمجمع التربية للبنين لرعاية الأطفال والكبار فاقدي الرعاية بالزقازيق، ودار بسمة للإيواء، ودار الأمل لرعاية الكبار بلا مأوي، بحضور ممثل من وزارة الصحة، ومديرة الثقافة الصحية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، وفريق التثقيف الصحي بالمديرية، والفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية بالإدارة.

حيث تم توقيع الكشف الطبي على الأطفال والكبار والمشرفين، وجميع المقيمين بالدار، وتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتقديم الرسائل التوعوية للاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المراة المصرية للمشرفات بدور الأيتام، وذلك بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة

كما تم نشر رسائل توعية للوقاية من فيروس كورونا من قبل فرق التثقيف الصحي، للتعريف بمبادرات الصحة العامة وكافة خدمات وزارة الصحة والسكان، للاطمئنان على صحتهم بشكل دوري، حيث يساهم ذلك في حصول المواطن على حقه في الخدمة الطبية والتواصل مع وزارة الصحة والسكان بشكل دائم، وتقديم رسائل توعوية لاتباع السلوكيات الصحية السليمة.

كما شملت الإحتفالية العديد من الفقرات الغنائية، والخاصة بالتوعية الصحية والتغذية السليمة، وكيفية إتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، كما تم تقديم الهدايا العينية للأطفال، وجميع المقيمين بدار الايواء، ودار رعاية الكبار بلا مأوي.