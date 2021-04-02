شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يتفقد المشروع القومي للموهوبين والبطل الأوليمبي لتنمية النشء بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المشروع القومي للموهوبين والبطل الأوليمبي لتنمية النشء بنادي المنيا الرياضي والذي يشمل ألعاب (الملاكمة، تنس الطاولة، المصارعة، التايكوندو).

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، والمحاسب عاطف عبدالجابر، رئيس نادي المنيا، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ.

وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنيا «ماراثون للدراجات» من أمام مبنى الديوان العام على كورنيش النيل حتى نادي المنيا الرياضي، كما افتتح وزير الشباب والرياضة خلال زيارته محافظة المنيا، اليوم، عددا من المنشآت الرياضية بنادي المنيا الرياضي، منها صالة جيم على مساحة 400 متر مربع، وتفقد تدريب الفتيات على الكرة الخماسية، ومشروع (1000 بنت، 1000 حلم).