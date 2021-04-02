شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل 100 ألف منزل في مبادرة حياة كريمة بـ 20 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التنمية المحلية في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تم حصر المنازل التي تحتاج لإعادة تأهيل في مبادرة ( سكن كريم) بمشروا تطوير القرى، فقد تم إنهاء الحصر المبدئي لتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية، وبالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة» وشباب البرنامج الرئاسي ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم إعادة تأهيل 100 ألف مسكن وجاري حالياً مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بها للوصول للقوائم النهائية.

وجاء في البيان أن تكلفة المرحلة الأولي لمشروع تطوير القرى بمحافظات مصر التي تشملها المبادرة ستصل إلى حوالى 200 مليار جنيه بسبب تكلفة تأهيل المنازل التي تصل إلى نحو 100 ألف منزل بالقرى المستهدفة، كما تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التي تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة.

بذكر أن برنامج تطوير القرى «حياة كريمة»، يضم حوالي 1400 قرية بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية.