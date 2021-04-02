شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم احتفالية بيوم اليتيم بمساكن المحروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت محافظة القاهرة، احتفالية بمناسبة "يوم اليتيم" للأطفال الأيتام بمساكن المحروسة التى أقامتها الدولة بديل العشوائيات، اليوم الجمعة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بمدينة السلام 2، بمنطقة النهضة خلف نادى الإنتاج الحربى .

وشهد الحفل عروض للتنورة والفنون الشعبية، لإدخال السعادة والبهجة على الأطفال الايتام.

وفى السياق استقبلت اليوم حدائق القاهرة، جميع الأطفال الأيتام بدور الأيتام والجمعيات الأهلية، بمناسبة يوم اليتيم، حيث قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان، للأطفال بدور الأيتام والجمعيات الأهلية بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.

وفى الجمعة الأولى من شهر أبريل تحل مناسبة يوم اليتيم، حيث تقوم جميع أجهزة الدولة والمجتمع المدنى بمساعدة الأيتام وتنظيم الاحتفالات لإدخال السرور عليهم، و​اليتيم هو من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم؛ أى قبل البلوغ، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبى صَلَى اللهُ عليهِ وآله وصحبه وسلم: "لا يُتْمَ بعد احتلام"، وهناك اللطيم وهو الذى فقد كلا الوالدين. وكل لطيم يتيم إن كان ذلك قبل البلوغ، وليس كل يتيم لطيمًا لأن اليتيم هو من مات عنه الأب قبل البلوغ واللطيم من مات عنه الوالدان.