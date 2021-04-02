شكرا لقرائتكم خبر عن خاض جميع حروب مصر.. عيد الميلاد المئوي للفريق عبد المنعم خليل (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة المجموعة 73 مؤرخين عبر فيس بوك، مجموعة من الصور للفريق عبد المنعم خليل، قائد الجيش الثاني قبل حرب أكتوبر، وفي الجزء الثاني من حرب أكتوبر، بمناسبة عيد ميلاد المئوي (1921/2021 ).

على مدار خدمته الطويلة فى القوات المسلحة المصرية تولى الفريق عبد المنعم خليل القيادة من منصب قائد فصيلة عقب تخرجه فى الكلية الحربية، مرورا بقيادة وحدات أكبر، وصولا لقيادته الجيش الثاني الميداني مرتين في أخطر وأهم الفترات التي مرت على الجيش الثاني الميداني في تاريخه مرة في حرب الاستنزاف والمرة الأخرى في الجزء الثاني من حرب أكتوبر، كما أنه تولى الكثير من المناصب العسكرية منها قياده الكتيبة 53 مشاة، وقيادة الكتيبة 8 مشاة، ورئيس أركان اللواء الرابع مشاه، ورئيس عمليات القوات العربية باليمن، وقائد وحدات المظلات، ورئيس أركان الفرقة الثانية مشاة، وقائد الفرقة الثالثة مشاة، ورئيس أركان الجيش الثانى الميدانى، وقائد الجيش الثانى الميدانى، ورئيس هيئه تدريب القوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية، وقائد الجيش الثانى الميدانى "مرة أخرى أثناء حرب أكتوبر"، ومساعد وزير الحربية وقائد الدفاع الشعبى والعسكرى، ومساعد وزير الحربية ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، وخاض جميع حروب مصر فى تاريخها الحديث بلا استثناء.



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