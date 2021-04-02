شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطلق مبادرة "خلفتك مسئوليتك" للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت محافظة الجيزة، حملات توعية بالزيادة السكانية وخطورتها، حيث أطلقت أجهزة المحافظة مبادرة "خلفتك مسئوليتك احسبيها صح"، بمراكز منشأة القناطر بالجيزة، والصف وأطفيح، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتم عقد ندوة توعوية بحضور قيادات من المحافظة ووحدات السكان بمحافظة الجيزة، وعدد من مشايخ الأزهر وقيادات الكنيسة والصحة، للتوعية بأخطار الزيادة السكانية.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعلن بدء إطلاق اللجان السكانية بمراكز وقرى المحافظة، وذلك بهدف التعامل مع القضية السكانية من خلال عقد ندوات توعوية وتنموية بمركزى الصف وأطفيح كمرحلة أولى، وذلك بالتزامن مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية والتى تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة إدراج عدد 42 قرية بالصف وأطفيح والتى ستشهد تغيير جذرى على مختلف الأصعدة والقطاعات التنموية والخدمية.

جدير بالذكر أنه تم انطلاق مبادرة خلفتك مسئوليتك احسبيها صح من قرية صول بمركز أطفيح يوم الأحد 14 مارس الجارى.