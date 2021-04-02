شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط فتح المساجد لصلاة التراويح فى رمضان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان وضوابط العمل بالمساجد فى الشهر الفضيل، والتي جاءت على رأسها عدم السماح بأى موائد إفطار، وعدم السماح بالاعتكاف، واستمرار غلق الأضرحة، واستمرار غلق دورات المياه، واستمرار غلق دور المناسبات، والالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد.

وكان مجلس الوزراء، قد أصدر عددا من القرارات الثلاثاء، فيما يتعلق بشهر رمضان والقواعد والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، فى إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس، التى يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، فى حدوث ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي، وجاءت من أبرز قرارات مجلس الوزراء منع إقامة أى موائد رمضانية أو الاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات والسماح بإقامة الصلوات فى المساجد وصلاة التراويح بشرط لا تزيد عن نصف ساعة.

كما شملت قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.