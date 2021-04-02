شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها ، وسيتم ‏إصدار بيان تفصيلى بعد قليل.

وشددت الحكومة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها ‏بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، مُشيرةً إلى قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية ‏واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة، لتحقيق أفضل عائد استثماري، وبما يسهم في ‏خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية في ‏إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعاً‎.‎