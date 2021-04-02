شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها ، وسيتم إصدار بيان تفصيلى بعد قليل.
وشددت الحكومة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، مُشيرةً إلى قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة، لتحقيق أفضل عائد استثماري، وبما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية في إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعاً.