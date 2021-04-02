شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يغلق محطة السادات غدا ابتداء 12 ظهرا تزامنا مع تحرك موكب المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم شركة المترو غدا السبت بغلق محطة أنور السادات أمام الجمهور ابتداء من الساعة 12 ظهرا حتى 9 مساء تزامنا مع تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأكدت شركة المترو، أن قطارات الخطين الأول والثانى ستستمر حركتها طوال اليوم دون أن تتوقف بمحطة أنور السادات، فيما باقى المحطات مستمر تشغيلها بشكلٍ طبيعى، حيث تقرر غلق مداخل ومخارج محطة أنور السادات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأضافت شركة المترو أنه سيتم العمل بجداول التشغيل اليومية لقطارات الخطوط الثلاثة، ومخطط إعادة فتح محطة أنور السادات بعد انتهاء فاعليات نقل المومياوات الملكية.

ومن المقرر أن يبدأ مسار الموكب من المتحف المصرى بميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيى السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات، بواسطة عربات صنعت خصيصا لنقل مومياوات الملوك الفراعنة فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، ومن المتوقع أن تخلو شوارع العاصمة والمحافظات فى هذا اليوم من المارة والسيارات، وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.