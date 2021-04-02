شكرا لقرائتكم خبر عن الحصاد الأسبوعى للحكومة.. 19 قرارا و6 اجتماعات.. إنفوجراف‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد ‏الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 27 مارس حتى 2 أبريل 2021، والذى تضمن الموافقة ‏على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس ‏الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة‎.‎

وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات تشمل قراراً بتشكيل لجنة فنية تختص بمعاينة المباني، ‏والمحلات، والورش، والمصانع، بمنطقة عمر بن الخطاب، والشوارع الجانبية لها، وشارع جمال عبد ‏الناصر، بمنطقة جسر السويس، والتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمبانى الكائنة بها وحالتها وتحديد ‏مدى سلامتها، بالإضافة إلى السماح بأداء الصلوات فى المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، ‏بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بالتخفيف فى صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن ‏نصف ساعة، فضلاً عن اتخاذ قرار بعدم السماح بإقامة أى موائد رمضانية أو الاعتكاف أو صلاة التهجد ‏فى المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة فى الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو ‏الاحتفالات فى دور المناسبات‎.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، ‏بداية من السبت 17 إبريل المقبل، وتكليف وزيرى السياحة والآثار والتنمية المحلية بإصدار القرارات ‏اللازمة، إلى جانب استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضى لطلاب المراحل ‏التعليمية المختلفة، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة، بالإضافة إلى ‏الموافقة على مشروع قرار بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها ‏شهرياً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتى تحسب وفق الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2021، فضلاً ‏عن الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاً من ‏أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا ‏التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى‎.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على زيادة الحافز الإضافى شهرياً بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية ‏مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهاً للدرجة الثالثة، و275 جنيها ‏للدرجة الثانية، و325 جنيهاً للدرجة الأولى، و350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيها للدرجة ‏العالية، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادر بالقانون ‏رقم 49 لسنة 1972، لتنص على أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجاناً علمية للنظر فى معادلة ‏الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، والتوصية بمعادلة ‏تلك الدرجات بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات ‏المعادلة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة ‏والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتى تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة ‏بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم المحصلة مقابل إصدار التراخيص ‏لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك الموافقة من حيث المبدأ على طلب وزارة ‏الشباب والرياضة بشأن التعاقد مع شركة أى فريندس سبورت لتتولى إنشاء وتشغيل مراكز شبابية رياضية ‏فى الدول الأفريقية بداية بدولة تنزانيا على نفقتها، فى إطار تدعيم العلاقات الرياضية بين مصر وبلدان ‏القارة الأفريقية‎.‎

كما تم استعراض تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3271 لسنة 2020 لتنظيم ‏حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وتقنين أوضاعها بمنح تراخيص مؤقتة لها، ‏بالإضافة إلى الموافقة على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولى فول ‏الصويا، وعباد الشمس، وتحديد آلية واضحة بالخطوات التنفيذية اللازمة فى هذا الشأن، إلى جانب الموافقة ‏على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021 ليكون 725 جنيهاً للإردب، بدرجة نظافة 23.5 ‏قيراطاً، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيهاً للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و705 ‏جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً، فضلاً عن الموافقة على تعديل مسمى كلية العلوم الصيدلية ‏والصناعات الدوائية فى جامعة المستقبل، لتكون "كلية الصيدلة"، وذلك بما يتناسب مع المعايير الدولية ذات ‏الصلة، من أجل تمكين الجامعات المصرية من إحراز تقدم أكبر فى التصنيفات العالمية‎. ‎

وفى السياق ذاته، أورد التقرير أنه تم الموافقة على استيعاب طلبات الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى ‏لمشروع "سكن لكل المصريين" ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية، وكذلك تطبيق مبادرة الرئيس الجديدة ‏للتمويل العقارى بسعر فائدة 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 30 عاماً، بالإضافة إلى الموافقة على ‏توصيات اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، المتعلق بطلب محافظة بورسعيد، التصرف ‏بنظام حق الانتفاع، فى قطعة أرض لاستغلالها فى إقامة مدرسة (عربى ـ لغات)، وكذلك الموافقة على قيام ‏محافظة شمال سيناء باستخدام حصيلة بيع بعض مشروعات المحافظة لاستكمال قيمة مساهمة المحافظة ‏فى رأس مال تأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، فضلاً عن اعتماد القرارات الصادرة عن اجتماع ‏اللجنة الوزارية للسياحة والآثار المنعقد بتاريخ 28/3/2021، فى شأن آليات دعم القطاع السياحى لمواجهة ‏تداعيات أزمة فيروس كورونا‎.‎

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير ترأس ‏اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار لمتابعة الترتيبات النهائية لموكب نقل المومياوات الملكية، وذلك ‏بحضور وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران ‏المدني، ومدير إدارة المتاحف العسكرية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، ورئيس اتحاد الغرف ‏السياحية، بالإضافة إلى اجتماع سيادته مع وزير الشباب والرياضة لمتابعة ملفات عمل الوزارة مثل أهم ‏المشروعات الاستثمارية، وإنجازات الوزارة على مستوى تنظيم بطولات العالم، وأهم برامج قطاع الشباب‎.‎

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع مع رئيسى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان ‏بمجلس النواب، حيث قال إنه تمت مناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك بحضور وزيرى التنمية ‏المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزعيم الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى ترأس سيادته ‏اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وذلك بهدف الإعلان ‏عن الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك‎.‎

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس ‏لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة مثل مشروع "الدلتا الجديدة "، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة ‏كورونا والمقرر تطبيقها خلال شهر رمضان، ومنظومة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح"، وكذلك ترأس ‏الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ بعد قرار إعادة تشكيله، حيث أوضح أن هناك تكليفات من الرئيس ‏عبد الفتاح السيسى برفع كفاءة وتطوير الموانئ المصرية وإنشاء موانئ جديدة، وذلك بحضور وزير النقل، ‏ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، وامساعد وزير الداخلية للمنافذ، ورئيس الهيئة العامة ‏للاستثمار والمناطق‎.‎

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت عقد مؤتمر صحفى حول ‏حادث تصادم القطارين بإحدى المناطق التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وذلك بحضور وزراء الصحة ‏والسكان، والنقل، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى إلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبد ‏الفتاح السيسى لمناقشة أزمة الديون العالمية والسيولة فى إطار مبادرة "تمويل أهداف التنمية المستدامة" ‏خلال جائحة كوفيد- 19 وما بعدها، كما شهد سيادته مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين برنامج التنمية ‏المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة ‏والصغيرة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظتى قنا وسوهاج؛ وذلك لدعم تنفيذ أنشطة ‏تنموية بعدد من التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين‎.‎

كما شهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق بشأن التعاقد على شراء قطن الإكثار بين وزارة ‏الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، التابعة لجهاز ‏مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة ‏إلى إلقاء سيادته كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة فى ‏محافظة القليوبية، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة، حيث قال إن صناعة الدواء ‏والمستلزمات الطبية أصبحت فى صدارة أولويات أجندة الحكومات، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من ‏المستلزمات الطبية والأدوية بات قضية أمن قومي، فضلاً عن تفقد للمسار المقرر لسير موكب المومياوات ‏الملكية من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير، وصولاً إلى المتحف القومى للحضارة ‏المصرية بالفسطاط، حيث مقر عرضها الدائم، وذلك للاطمئنان على الترتيبات الأخيرة والرتوش النهائية، ‏استعداداً لحدث نقل المومياوات الملكية الذى سيستقطب أنظار العالم السبت المقبل، وذلك برفقة وزير ‏السياحة والآثار، ومحافظ القاهرة.