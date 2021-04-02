شكرا لقرائتكم خبر عن غدا شبورة وطقس بارد ليلا بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء، وشبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.