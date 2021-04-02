شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تكشف سبب انفصال 6 عربات من قطار النوم بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد أن حادث انفصال 6 عربات من قطار النوم 82 المتوجه من القاهرة إلى أسوان قبل دخوله محطة أسيوط بقليل يرجع إلى حدوث كسر بالقاطرة التى تقطر العربات ببعضها خلال رحلة القطار مرجحة أن يكون ذلك بسبب سوء الصيانة وعدم فحصها قبل قيام القطار برحلته.

وأنقذت العناية الآلهية صباح اليوم الجمعة ركاب 6 عربات قطار النوم المتجه من القاهرة لأسوان من الموت المحقق بعد أن انفصلت العربات من القطار وتوقفت بمحطة منقباد بمحافظة أسيوط وأكمل القطار طريقه حتي وصل محطة قطار أسيوط.

وكانت غرفة عمليات المحافظة، قد تلقت إخطارا فجر اليوم يفيد وصول بلاغا بإنفصال 6 عربات من قطار النوم 82 وملاحظة الواقعة بعد وصول القطار لمحطة أسيوط بالمحافظة ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي محطة السكة الحديد وسكرتير عام أسيوط لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة.

وأشارت المعاينة إلى أن العربات الـ6 تتبع قطار النوم 82 المتجه من القاهرة لأسوان والقطار المكون من 13 عربة انفصلت عنه الـ6 عربات الأخيرة ومحملة بالركاب واستكمل القطار سيره بـ7 عربات فقط دون العربات الأخيرة، التى تعطلت على شريط السكة الحديد بعد محطة منقباد وكان القطار وصل محطة الأزهر التالية لها.

وعلى الفور تم سحب العربات بواسطة جرار قطار آخر وتم وصل العربات المنفصلة، وربطها بالقطار واتمام الصيانة اللازمة واستكمل القطار رحلته دون وقوع خسائر فى الأرواح وتحرر المحضر اللازم.