شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. المالية تسدد 288 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات خلال 21 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها آخر الاستعدادات لنقل مياوات 22 ملكا وملكة إلى متحف الحضارة، وإعلان وزارة المالية تسديد 288 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 21 شهرا، وآخر استعدادات الأهلى والزمالك لمبارتيهما في دوري أبطال أفريقيا.

وفيما يلى موجز لأخبار مصر..





المالية: سددنا 288 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 21 شهرا

أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 288 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 21 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المستحقات لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.





الحكومة: أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن غياب الرقابة على إيرادات ‏هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه ‏لا صحة لغياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، مُوضحةً أن هيئة الأوقاف ‏المصرية تخضع للرقابة بشِقيها المالي والقانوني، حيث يتم إعداد تقرير شهري يتم تسليمه لمختلف الجهات ‏الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة.‏





"الإحصاء" يعلن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 101 مليون و674 ألف نسمة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الجمعة، أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ نحو 101674434 نسمة في الساعة التاسعة صباحا.

الرحلة الذهبية.. موكب تاريخى لمومياوات 22 ملكا وملكة.. العالم يترقب الحدث غير المسبوق.. وميدان التحرير يظهر في أبهى منظر استعدادا لنقل ملوك الفراعنة لمتحف الحضارة

من ملوك الأسرة السابعة عشرة، كان حاكمًا لطيبة «الأقصر حاليًا» بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس، وأكمل الحرب من بعده ابناه كامس وأحمس الأول.





"المتحدة" تحتفى بمرور 3 سنوات على إعادة انتخاب الرئيس السيسي.. الشركة تعد فيديو يرصد الإنجازات.. تنفيذ 14762 مشروعاً بتكلفة 2207.3 مليار فى مختلف القطاعات.. وتلقى الضوء على المبادرات الرئاسية لخدمة المواطنين

في الثاني من أبريل 2018، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فوز الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة حاصدا 97% من الأصوات، خلال 6 سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي تحققت الكثير من الإنجازات منها 14762 مشروعات في مختلف القطاعات جرى الانتهاء منه بتكلفة تقديرية 2207,3 مليار.





المجتمعات العمرانية: الانتهاء من أعمال المرافق بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

‏تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، أمس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها من بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، ومسئولو الهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار التنسيقات الدائمة للعاصمة الإدارية الجديدة والمتابعة الدورية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها.





مسئولون لوكالة إيطالية: قائد إيفر جيفن قام بمناورة خاطئة أدت لانحرافها بشدة قبل جنوحها بالكامل

كشف مسئولان عن أن قائد السفينة العملاقة إيفر جيفن التابعة للخط الملاحى العالمى إيفر جرين قام بمناورة خاطئة أدت لانحراف السفينة بشدة قبل جنوحها بشكل كامل فى المجرى الملاحى لقناة السويس.





العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار بعد انفصالها قبل محطة أسيوط

أنقذت العناية الآلهية فجر اليوم الجمعة ركاب 6 عربات قطار النوم المتجه من القاهرة لأسوان من الموت المحقق بعد أن انفصلت العربات من القطار وتوقفت بمحطة منقباد بمحافظة أسيوط وأكمل القطار طريقه حتي وصل محطة قطار أسيوط.





مجلس النواب في أسبوع.. تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشة أول استجواب موجه لوزير الدولة للإعلام لمحاسبته على التقصير والفشل .. إشادة بالإدارة الاحترافية لأزمة السفينة الجانحة والموافقة على تغليظ عقوبة الختان

على مدى (3) جلسات و(14) ساعة عمل، مجلس النواب يقف دقيقة حداداً على أرواح شهداء تصادم قطاري سوهاج، ويؤكد على ممارسة دوره الرقابي بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في الحادث حرصاً على عدم وجود أي تعارض بين لجان التحقيق المختصة، ويشيد بالإدارة الاحترافية للدولة المصرية لإنهاء أزمة السفينة الجانحة في المجرى المائي لقناة السويس، ويؤكد أن تشغيل القناة أبلغ رد على المشككين في قدرة مصر على إدارتها.





تشييع جثمان والد بسمة بوسيل بحضور أسرته فقط اليوم

تشيع جنازة والد بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسنى ظهر اليوم الجمعة، حيث توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتقتصر الجنازة على أسرة المتوفى فقط، بسبب جائحة فيروس كورونا، ورفض نجم الجيل الإعلان عن مكان الجنازة رغبة منهم فى اتباع الإجراءات الاحترازية.





الزمالك يصل ملعب 5 جويلية لخوض مرانه الأول فى الجزائر استعداداً للمولودية

وصل فريق الزمالك، إلى ستاد 5 جويلية استعدادا لخوض تدريبه الأساسي استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يجتمع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي سيتم تطبيقها في تدريب اليوم.





الأهلي يرتدي الزي البديل أمام المريخ السوداني فى دوري الأبطال

يرتدي الأهلي، زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، في مباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها في الثالثة عصر غد السبت، على أن يرتدي بطل السودان طاقم من اللون الأحمر بالكامل، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، الذي عقد صباح اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم.





صحف جنوب أفريقيا: لابديل عن موسيمانى لقيادة منتخب الأولاد

ذكرت تقارير صحفية اليوم أن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم مازال لديه أمل في التعاقد مع بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى لتولى قيادة المنتخب الوطنى الأول لجنوب أفريقيا.