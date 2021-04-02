شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه اليوم عن مركز ومدينة ابو النمرس والقرى التابعة لها لمدة 7 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها لمدة 7 ساعات اعتبار من من الساعة 10 مساء اليوم، الجمعة، وحتي الساعة 5 صباح غدا السبت الموافق 3/4/2021، وذلك نظرا لأعمال الصيانة بمحطة مياه ابو النمرس المرشحة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.