شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتناول الإفطار مع 500 طفل من دور الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على تناول وجبة الإفطار مع 500 ابنا من أبناء دور الأيتام، وذلك خلال الاحتفالية التى تقام داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة تحت اسم احتفالية "أبناء مصر" وذلك فى إطار احتفالات يوم اليتيم.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور التربية بالجيزة، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم وعزف النشيد الوطني.



ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم تنظيم فقرات ترفيهية للأطفال وفقرات متنوعة تستعرض مواهب الأطفال، بالإضافة إلى توزيع جوائز على الأبناء فى أجواء يسودها البهجة والسرور.