رفعت رشاد ومصطفى بكري يسجلان بكشوف عمومية الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ــ مينا غالي:

سجل الكاتب الصحفى رفعت رشاد المرشح على مقعد نقيب الصحفيين فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وسجل في كشوف الناخبين الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ.

وسجل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين منذ فتح الباب ٥٢٥ عضوا منذ فتح باب الترشح وحتى ١٢ ظهرا .

ويتضمن جدول الأعمال التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021، هذا فى حال اكتمال النصاب القانونى بحضور 25%+1.

كما شكلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، 32 لجنة للتصويت بمقر نادى المعلمين بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية.

وينافس فى انتخابات التجديد النصفى 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشحا لعضوية المجلس .

وكان قد أعلن خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل 9915 عضوا، لافتا إلى أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية يكتمل بــ حضور 2500 عضو بجدول المشتغلين.

وكانت تجرى الانتخابات والجمعيات العمومية بشكل دائم وطبقا لنص القانون بالمقر الرئيسى بوسط البلد منذ نشأتها قبل 80 عاما.

ويستضيف نادي نقابة المعلمين غدا الجمعة 2 أبريل انتخابات التجديد النصفي لاختيار النقيب رقم 23 والمجلس رقم 52 في تاريخ نقابة الصحفيين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .

وجاء قرار إجراء الانتخابات بنادى المعلمين بعد رفض وزارة الصحة ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية إقامتها بمبنى النقابة خوفا على سلامة الصحفيين.

ووضعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين، واجتماع الجمعية العمومية، إرشادات هامة للناخبين .