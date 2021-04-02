"مكنش قصدي أقتله".. تفاصيل مقتل شاب على يد جاره في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة أمن القليوبية، في كشف لغز العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة بنها.

تبلغ لمركز شرطة بنها بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، وما قرر شقيقه بخروجه من منزلهما للتنزه وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات بينهما، فعقد العزم على الانتقام منه وتأديبه، وبتاريخ الواقعة اتصل به هاتفياً وطلب مقابلته واصطحابه بدراجة نارية ملك والده إلى مكان العثور، وقام بالاعتداء عليه بقصد تأديبه، إلا أنه فوجئ بوفاته وفور اكتشافه لذلك قام بالاستيلاء على هاتفه المحمول وفر هاربا.

وأضاف بتخلصه من الهاتف بأحد المصارف المائية والحبل المستخدم في الواقعة بأرض مجاورة، وتم بإرشاد المتهم ضبط الدراجة النارية والحبل "المستخدمين في ارتكاب الواقعة".

جرى تحرير محضرا بالحادث للعرض على النيابة.